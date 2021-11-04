بوسطة لخدمات الشحن والتوصيل تشارك في اليوبيل الفضي لمعرض ‏CAIRO ICT

تشارك شركة بوسطة المتخصصة فى خدمات الشحن والتوصيل، لأول مرة في الدورة 25 من معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات CAIRO ICT 2021، كراعي رسمي لساحة الابتكار INNOVATION Arena.

تأتي المشاركة هذا العام وسط احتفال المعرض باليوبيل الفضي وفي ظل مشاركات محلية ودولية من كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات.

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من جانبه عبر المهندس محمد عزت الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بوسطة، عن مشاركته في الدورة 25 من معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قائلا:”إن شركته تفخر بإشتراكها هذا العام في المعرض وسط نخبة من شركات التكنولوجيا الكبيرة التى طالما رسمت ابعاد التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات حول العالم”.

أضاف أن بوسطة سوف تستعرض خلال المشاركة بالمعرض أحدث حلولها التكنولوجية في توصيل الشحنات، موضحاً أن الشركة قامت بتوصيل نحو 5.5 مليون شحنة منذ بداية عمل الشركة في مصر وحتي الآن .

وأشار رئيس شركة بوسطة، إلى أن حجم استثمارات بوسطة فى السوق المصري بلغ أكثر من 200 مليون جنيه، مشيرا إلى أن حجم العمليات اليومي يبلغ حاليا 20 ألف شحنة، مقابل 4 آلاف العام الماضي، بنسبة نمو تقدر بنحو 500%.

وكشف عزت، عن أن شركة بوسطة ستكشف عن عدد من الحلول الذكية المتميزة في مجال الشحن خلال مشاركتها في معرض CAIRO ICT خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر الجاري.