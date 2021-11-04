مال وأعمال

مواصلات مصر والهيئة القومية للأنفاق تدرسان توحيد كارت الدفع للعملاء

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إسلام فضل _ قال محسن صبره نائب رئيس شركة مواصلات مصر، إن شركته تدرس مع الهيئة القومية للأنفاق توحيد كارت الدفع بينهم للعملاء في عمليات الدفع.

وأضاف صبره خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه يتم المناقشة خلال الفترة الحالية مع الهيئة للمعاملة الحسابية.

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وأشار إلي أن الباصات تتقاطع مع حوالي 18 محطة لمترو الأنفاق حتي الآن، ونستهدف ضم العديد خلال الفترات المقبلة.

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وأوضح أن ذلك التقاطع يسهم في جذب عدد كبير إلي الباصات والعكس كذا، مشيرًا إلي أن ذلك سيسهم في ربط خطوط النقل بشكل كبير.

وأكد أن مواصلات مصر، نجحت في ربط المدن الجديدة بشبكة مواصلات على أعلى مستوى احترافي وفقا للمعايير العالمية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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