الرقابة المالية: الإدارات المختصة رصدت ملاحظات بتقرير القيمة العادلة لسهم أمبان للاستثمارات وجاري مناقشتها

رنا ممدوح _ أعلنت هيئة الرقابة المالية، أن الإدارات المختصة قامت بمطالعة دراسة القيمة العادلة لشركة امبان للاستثمارات السياحية وانتهت إلى وجود العديد من الملاحظات.

وكان مجلس إدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية المنعقد في 26 يوليو الماضي وافق على التقييم الصادر من المستشار المالي المستقل – شركة الفا كابيتال للاستثمارات المالية – والخاص بتحديد القيمة العادلة لسهم شركة أمبان للاستثمارات السياحية في ضوء الموافقة على بيع كامل حصة رمكو للإنشاءات العقارية- المملوكة لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية بنسبة 99.87%0 بشركة أمبان للاستثمارات السياحية والبالغة نحو 99.98%.

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وأفادت الهيئة في بيان للبورصة منذ قليل، أنه جاري مناقشة كل من المستشار المالي المستقل والمقيم العقاري بشأن الملاحظات التي رصدتها في دراسة القيمة العادلة.

وقررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.