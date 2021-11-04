جهاز تنمية المشروعات يضخ 10.4 مليار جنيه لمشروعات المرأة خلال 7 سنوات

إسلام فضل _ قالت سالي سعدة مدير المكتب الفني بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،إن الجهاز يهتم بمشروعات المرأة وتطوير قدراتها وتنفيذ برامج تدريبية لتنمية مهاراتها.

وأوضحت أن الجهاز قام بضخ 10.4 مليار جنيه لمشروعات المرأة، تم من خلالها تمويل 675 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر بمختلف المحافظات وذلك في الفترة من يوليو 2014 وحتى سبتمبر من العام الحالي.

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وأضافت سعدة في بيان صادر اليوم الخميس، أن الجهاز ينفذ عدد من المبادرات المتنوعة لدعم وتمكين المرأة في مجالات الحرف التقليدية في محافظات الوادي الجديد، البحر الأحمر، المنيا، شمال سيناء، والفيوم.

وأوضحت أن الجهاز يُعتبر أول جهة في مصر والمنطقة العربية تحصل على شهادة ختم النوع الاجتماعي gender seal عام 2019.

ولفتت أن مصر هي أول دولة في المنطقة العربية، وثاني دولة علي مستوي العالم التي تختبر معايير ختم المساواة بين الجنسين التعاون والتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، وهو بمثابة شهادة عالمية يتم منحها للمؤسسات العامة التي تعمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة .

يذكر أن جهاز تنمية المشروعات وقع مذكرة تفاهم مع اتحاد المستثمرات العرب – إحدى الكيانات الاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية – بهدف التوسع في تمويل ودعم مشروعات المرأة المصرية، وتوفير فرص عمل لائقة والعمل على تنمية استدامة المشروعات المملوكة للمرأة.

ويتيح الجهاز بمقتضى هذه المذكرة الخدمات المالية وغير المالية للراغبين في إقامة المشروعات وتقديم البرامج التدريبية الخاصة بتشجيع العمل الحر كما سيقوم بتدريب المدربين على برامج ريادة الأعمال للمرأة لإيجاد قاعدة من المدربين في مصر والدول الأعضاء بالاتحاد.