مال وأعمال

أسعار الغذاء العالمية تقفز لأعلى مستوى في 10 سنوات خلال أكتوبر

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وكالات _ قالت منظمة الأغذية والزراعية التابعة للأمم المتحدة فاو، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر لتصل إلى أعلى مستوياتها في 10 سنوات.

وجاء هذا الارتفاع بدعم من زيادة أسعار الحبوب والزيوت النباتية.

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هذا وبلغ متوسط مؤشر FAO لأسعار الغذاء، 133.2 نقطة الشهر الماضي مقابل قراءة معدلة عند 129.2 نقطة في سبتمبر. كانت القراءة السابقة لسبتمبر 130 نقطة.

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وقراءة أكتوبر هي الأعلى على المؤشر منذ يوليو 2011.

هذا وارتفع مؤشر FAO لأسعار الحبوب 3.2% في أكتوبر على أساس شهري.

وقالت المنظمة إن أسعار الزيوت النباتية قفزت بنسبة 9.6% خلال الشهر نفسه مسجلة مستوى قياسيا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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