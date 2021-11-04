عاجل.. المملكة المتحدة ترخص لاستخدام أول أقراص لعلاج كورونا

بي بي سي _ وافقت المملكة المتحدة على أول أقراص لعلاج أعراض فيروس كورونا المستجد.

سيتم إعطاء القرص – مولنوبيرافير – مرتين في اليوم للمرضى الضعفاء الذين تم تشخيص إصابتهم مؤخرًا بالمرض.

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في التجارب السريرية، خفضت حبوب منع الحمل، التي تم تطويرها في الأصل لعلاج الأنفلونزا، من خطر دخول المستشفى أو الوفاة بمقدار النصف تقريبًا.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد، إن العلاج كان بمثابة “تغيير للعبة” بالنسبة للأشخاص الأكثر ضعفًا.

وقال في بيان: “اليوم هو يوم تاريخي لبلدنا ، حيث أن المملكة المتحدة هي الآن أول دولة في العالم تصادق على مضاد فيروسات يمكن تناوله في المنزل لفيروس كورونا”.

يعد Molnupiravir ، الذي طورته شركات الأدوية الأمريكية Merck و Sharp and Dohme (MSD) و Ridgeback Biotherapeutics ، أول دواء مضاد للفيروسات عن طريق الفم لـ Covid يمكن تناوله على شكل حبوب بدلاً من الحقن أو الحقن في الوريد.

يستهدف الدواء إنزيمًا يستخدمه الفيروس لنسخ نفسه، وإدخال أخطاء في شفرته الجينية. ويمنعه من التكاثر ، وبالتالي الحفاظ على مستويات الفيروس منخفضة في الجسم وتقليل شدة المرض.

قالت شركة Merck، إن هذا النهج يجب أن يجعل العلاج فعالًا بنفس القدر ضد المتغيرات الجديدة للفيروس مع تطوره في المستقبل.

قالت الهيئة التنظيمية في المملكة المتحدة MHRA ، إن العلاج تم ترخيصه للاستخدام في الأشخاص الذين يعانون من Covid الخفيف إلى المعتدل وعامل خطر واحد على الأقل للإصابة بأمراض خطيرة مثل السمنة أو الشيخوخة أو مرض السكري أو أمراض القلب.

وصف الرئيس التنفيذي للمنظمة، جون رين ، العلاج بأنه “علاج آخر نضيفه إلى مستودع الأسلحة لدينا ضد كورونا”.

وقال “إنه أول مضاد فيروسي معتمد في العالم لهذا المرض يمكن تناوله عن طريق الفم بدلاً من حقنه في الوريد وهذا مهم، لأنه يعني أنه يمكن إدارته خارج محيط المستشفى ، قبل أن يتطور Covid-19 إلى مرحلة خطيرة.”

طلبت المملكة المتحدة في البداية تسليم 480 ألف دورة من عقار مولنوبيرافير بحلول نهاية العام ، إلى جانب 250 ألف دورة لعقار تجريبي مماثل يتم تطويرها حاليًا من قبل شركة الأدوية الأمريكية فايزر.

لم تكشف حكومة المملكة المتحدة عن قيمة العقد.

وقامت الحكومة الأمريكية بشراء 1.7 مليون قرص من العقار مقدمًا بتكلفة 1.2 مليار دولار تقريبًا ، أو ما يقرب من 700 دولار (513 جنيهًا إسترلينيًا) لكل دورة.

أبرمت دول أخرى بما في ذلك أستراليا وسنغافورة وكوريا الجنوبية اتفاقيات شراء.