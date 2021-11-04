محمد وهبى: أمان تعتزم طرح ابلكيشن جديد خلال الفترة المقبلة

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إسلام فضل _ أكد محمد وهبى الرئيس التنفيذي المشارك لشركة أمان، أن أمان تقوم بدور هام في دعم منظومة الشمول المالي والتحول الرقمي، من خلال تحفيز التجار والأفراد على استخدام الكروت المدفوعة التي تتيح العديد من المزايا للمواطنين من خلال تقليل الاعتماد على الكاش والسرعة في إنجاز التعاملات .
وأضاف خلال توقيع بروتوكول تعاون مع شركة مواصلات مصر، أن شركة أمان ستطرح ابلكيشن جديد خلال الفترة المقبلة يمكن العملاء من الحصول على خدمات أمان المختلفة.
وأوضح أن ذلك بجانب إتاحة عدد من المنتجات مثل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر والاستهلاكي، لافتا إلى ارتفاع عدد التجار المتعاملين في أمان 120 ألف تاجر.
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