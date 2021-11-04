بنك انجلترا المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.1%

وكالات _ أبقى بنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير مخالفا توقعات العديد من المستثمرين بأنه سيصبح أول بنك مركزي رئيسي يرفع أسعار الفائدة في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

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وصوتت لجنة السياسة النقدية بالبنك بنتيجة 7-2 على إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند أدنى مستوى تاريخي له عند 0.1%، و6-3 لصالح استمرار البرنامج الحالي لشراء السندات الحكومية البريطانية بمخزون مستهدف يبلغ 875 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 1.2 تريليون دولار.

هذا وصوتت لجنة السياسة النقدية بالإجماع على الاحتفاظ بمخزونها البالغ 20 مليار جنيه إسترليني من مشتريات سندات الشركات، مما يبقي إجمالي برنامج شراء الأصول عند 895 مليار جنيه إسترليني.