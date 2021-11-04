مال وأعمال

طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع لأدنى مستوى في 19 شهرا

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– انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة إلى أدنى مستوى في 19 شهرا الأسبوع الماضي مما يشير إلى أن الاقتصاد يستعيد قوة الدفع وسط تحسن كبير في الصحة العامة بالرغم من أن قيود الامدادات مازالت قائمة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفض 14 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 269 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر.

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وهذا هو أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2020 عندما تم فرض الإغلاق الإجباري للأعمال التجارية لإبطاء الموجة الأولى من الإصابات بفيروس كورونا. وبذلك انخفضت المطالبات لمدة خمسة أسابيع متتالية.

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وساهمت سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا ونقص السلع في تقييد النمو الاقتصادي إلى أبطأ وتيرة في أكثر من عام في الربع الأخير.

وأصبحت طلبات الإعانة، التي انخفضت من مستوى قياسي بلغ 6.149 مليون في أوائل أبريل 2020، حاليا ضمن النطاق الذي يُنظر إليه عموما على أنه متوافق مع أوضاع صحية في سوق العمل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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