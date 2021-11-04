مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع 0.62% والسبعيني يفقد 2.67%

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على انخفاض جماعي، وسجل المؤشر الرئيسي EGX30 تراجعا بنسبة 0.62%، وأغلق عند مستوى 11612 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.93%، وأغلق عند مستوى 53.5 جنيه.

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وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.67% و 1.98% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.047.452 مليار جنيه على 196 شركة من خلال 33.893 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 111 شركة مقابل ارتفاع 26 بينما لم تتغير أسعار 59.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 375.458 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 375.464 مليون جنيه، مقابل 5.757 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 381.275 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 428.108 مليون جنيه مقابل 46.832 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 5.816 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 7.437 مليون جنيه مقابل 1.620 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير % وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي 63.12 65.7 4.09 أوراسكوم للتنمية مصر 5.41 5.6 3.51 إميرالد للاستثمار العقاري 1.99 2.05 3.02 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 14.55 14.85 2.06 الشرقية- ايسترن كومباني 11.6 11.79 1.64

الأسهم الأكثر انخفاضا