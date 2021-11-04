مال وأعمال

أسعار الذهب تتقلب محليا وعيار 21 يقفز إلى 779 جنيها

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شاهندة إبراهيم – تشهد أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من التقلب لترتفع اليوم الخميس بواقع 3 جنيهات.

وسجل عيار 21 مستوى 779 جنيها في مقابل 776 في نهاية تداولات الأمس، بحسب تصريحات نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا.

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ووصل عيار 18 إلى منطقة 668 جنيها، وعيار 24 حقق نحو 890 جنيها، ليبلغ الجنيه الذهب قيمة 6 آلاف و232 جنيها.

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وأفاد نجيب، بأن السعر العالمي للملاذ الآمن وصل إلى 1783 دولارا للأوقية.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلية قد انخفضت بالأمس بواقع 5 جنيهات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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