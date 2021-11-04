أسعار الذهب تتقلب محليا وعيار 21 يقفز إلى 779 جنيها

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شاهندة إبراهيم – تشهد أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من التقلب لترتفع اليوم الخميس بواقع 3 جنيهات.
وسجل عيار 21 مستوى 779 جنيها في مقابل 776 في نهاية تداولات الأمس، بحسب تصريحات نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا.
ووصل عيار 18 إلى منطقة 668 جنيها، وعيار 24 حقق نحو 890 جنيها، ليبلغ الجنيه الذهب قيمة 6 آلاف و232 جنيها.
وأفاد نجيب، بأن السعر العالمي للملاذ الآمن وصل إلى 1783 دولارا للأوقية.
وكانت أسعار الذهب في السوق المحلية قد انخفضت بالأمس بواقع 5 جنيهات.
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