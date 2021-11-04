فودافون تفوز بمناقصة لإنشاء أبراج محمول في 7 قرى ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن فوز شركة فودافون مصر، بمناقصة لإنشاء البنية الأساسية لتحسين التغطية اللاسلكية في7 قرى من المرحلة الأولى لمشروع حياة كريمة، والتي تضمنت تحسين التغطية في قرى محافظات البحيرة، المنوفية، الدقهلية، سوهاج، قنا، الغربية، والقليوبية.

وأشار الجهاز أنه تم طرح هذه المناقصة لجميع شركات المحمول، والتي تقدمت بعروضها الفنية والمالية لتنفيذ هذه المرحلة من المشروع لتتصدر فودافون مصر قائمة المنافسين بإجتيازها الاختبارات الفنية وتقديمها لأفضل عرض فني ومالي لتنفيذ المشروع.

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وتأتي تلك المناقصة في إطار استراتيجية ﻮزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ المعلومات لتنمية وتجهيز المناطق والقرى لعملية التحول الرقمي التي تشهدها مصر.

وتؤكد تلك الخطوة على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية الرقمية التى تدمج التكنولوجيا بمختلف القطاعات وتغطي جوانب مختلفة معيشية، تعليمية، إجتماعية وصحية وربطها بمجالات تطوير البنية الأساسية، ومنها مشروع تحسين التغطية اللاسلكية وذلك لتوفير مستقبل أفضل لأبنائنا.

وتعكس هذه المناقصة والتي فازت بها فودافون مصر الجهود المستمرة والدور الإيجابي الذي تلعبه الشركة لدعم وتنمية المجتمع المصري وبالأخص المناطق الأكثر إحتياجاً.

كما تؤكد على نجاح فودافون في الأداء الفني مقارنة بالمنافسين في تلك القرى، ذلك إلى جانب تقديمها للعرض المالي الأفضل والذي لم يتوقعه أحد ليعكس هدف فودافون الأساسي في تحسين الخدمات المقدمة لجميع المواطنين وتوسيع نطاق المستفيدين.

وصرح محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لفودافون مصر، أن الشركة تحرص دائما على العمل مع وزارة الإتصالات وجهاز تنظيم الإتصالات لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف:” نحن سعداء بفوزنا بهذه المناقصة لما لها من أهمية تعكس إهتمامنا بتطوير مجتعمنا والمشاركة فى مبادرة حياة كريمة والمساهمة في تحقيق إستراتيجية الدولة في دعم التحول الرقمي والذي أصبح واحداً من أهم أركان بناء مستقبل أفضل.”

هذا وتساهم فودافون مصر بقيمة إنشاء الأبراج فى القرى السبعة المشاركة مايقرب من 12 مليون جنيه، تزامنا مع إعلان مؤسسة فودافون مصر عن توقيعها بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة لإتاحة التعليم الرقمي داخل 100 مدرسة فى القرى المشاركة فى المبادرة من خلال دمج التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية بالتعليم.