– سجل المؤشر ناسداك المجمع المثقل بأسهم التكنولوجيا، مستوى قياسيا مرتفعا اليوم الخميس، بدعم من تقارير أرباح ممتازة ومع تجاهل المستثمرين أولى خطوات مجلس الاحتياطي الاتحادي نحو بدء تقليص الدعم المرتبط بفترة الجائحة. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 50.12 نقطة، بما يعادل 0.14 بالمئة، إلى 36107.46 نقطة. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 2.36 نقطة، أو 0.05 بالمئة إلى 4662.93 نقطة. في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 38.16 نقطة، أو 0.24 بالمئة، إلى 15849.74 نقطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ناسداك يبلغ قمة قياسية بداية التعاملات بدعم نتائج إيجابية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.