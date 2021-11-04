مال وأعمال

ناسداك يبلغ قمة قياسية بداية التعاملات بدعم نتائج إيجابية

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– سجل المؤشر ناسداك المجمع المثقل بأسهم التكنولوجيا، مستوى قياسيا مرتفعا اليوم الخميس، بدعم من تقارير أرباح ممتازة ومع تجاهل المستثمرين أولى خطوات مجلس الاحتياطي الاتحادي نحو بدء تقليص الدعم المرتبط بفترة الجائحة.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 50.12 نقطة، بما يعادل 0.14 بالمئة، إلى 36107.46 نقطة.

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وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 2.36 نقطة، أو 0.05 بالمئة إلى 4662.93 نقطة.

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في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 38.16 نقطة، أو 0.24 بالمئة، إلى 15849.74 نقطة.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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