أوبك+ تبقي على زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر

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وكالات _ قررت الدول الأعضاء في تحالف أوبك+ اليوم الاستمرار في زيادة إنتاجها للنفط بشكل معتدل مع 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر، رغم إصرار الدول المستهلكة على زيادة أكبر للجم ارتفاع الأسعار.
وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط في بيان نشر بعد قمة جمعت أعضاءها الـ 13 وحلفاءهم العشرة في إطار تحالف “أوبك+”، أن الإنتاج الشهري للتحالف “سيرفع إلى 400 ألف برميل في اليوم لشهر ديسمبر”.
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