أبوظبي التجاري مصر يحقق 379 مليون جنيه أرباحا خلال الربع الثالث

إسلام فضل _ أعلن بنك أبوظبى التجاري – مصر، عن ارتفاع صافي الأرباح خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 2.6% ليصل إلي 379 مليون جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف البنك في بيان صادر اليوم الخميس، أن صافي أرباح البنك قبل المخصصات ارتفعت خلال نفس الفترة بنسبة 48% لتسجل 924 مليون جنيه، مقابل الفترة ذاتها من 2020.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

وسجل إجمالي الأصول ارتفاعا قدره 37% ليصل إلى 47.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021 بالمقارنة بنهاية عام 2020، وكذلك ارتفع كلا من صافي القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء إلى 20.1 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 20.4%، وسجل اجمالي ودائع العملاء زيادة 37.9% ليصل إلى 40.1 مليار في نهاية سبتمبر بالمقارنة بنهاية 2020.

وقال إيهاب السويركي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك، إن البنك استطاع نمو قوي ومضى بخطى ثابته، ما عكسته مؤشرات الاداء المالي على مدار العام.

وأِشار إلي أن مصرفه نجح أن يكون الاسرع نموا في التحول الرقمي الذي يعزز التزامنا بتقديم أفضل الخدمات المصرفية وتحسين مستويات الكفاءة، كما قام البنك برقمنة العديد من المعاملات لتطوير الخدمات الرقمية في وقت قياسي، والتي لقت استحسانا وتفاعل كبير من العملاء حيث وصلت الزيادة في عدد المستخدمين 320% و50% في المعاملات الرقمية.

كما نتطلع و نطمح للمزيد من النمو و التطوير على صعيد كافة الخدمات التى يقدمها البنك لعملاؤه تحسين مستويات كفاءتها لنتمكن مواصلة الخطط التوسعية وزيادة قاعدة العملاء مع تحقيق قيمة مستدامة وخدمة المجتمع بالاتساق مع رؤية مصر وتوجهات البنك المركزي المصري.

واظهرت المؤشرات المالية اداءا متميزأ بشكل عام، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 11% وذلك بعد زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 1.474 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه بزيادة 3.526 مليار جنيه.

كما زاد كلا من صافي الدخل من العائد بنسبة 40.8% وصافي الايرادات من الاتعاب والعمولات بنسبة 85.8% في نهاية الربع الثالث بالمقارنة بنهاية سبتمبر 2020، وحرص البنك على تحقيق الكفاءة والتحكم في المصروفات مما ادى إلى انخفاض التكلفة إلى الدخل بنسبة 4% بالرغم من الاهتمام بالاستثمار في تدعيم البنية التكنولوجية ومواكبة خطة النمو.

وحقق البنك زيادة بلغت حوالي 10% في عدد العملاء مع حرص البنك على الحفاظ على جودة محفظة القروض وتنوعها، حيث نجح البنك في خفض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 4%، كما حرص البنك على تدعيم المخصصات التي ارتفعت بنسبة 290% بنهاية الربع الثالث من العام مقارنة بنهاية 2020، وبلغ معدل كفاية رأس المال 24.7% بما يفوق الحد الرقابى المقرر وبما يسمح بمواصلة البنك لخطة التوسع الطموحه.

وسجلت محفظة قروض الشركات الكبرى حققت نسبة نمو قدرها 20% في نهاية سبتمبر 2021 بالمقارنة بنهاية ديسمبر 2020، كما حقق البنك زيادة كبيرة في محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 41% في نهاية سبتمبر 2021 بالمقارنة بنهاية ديسمبر 2020.

ولفت البنك، إلي أنه يعمل على التوسع في مجال التجزئة المصرفية عبر تحقيق الريادة في مجال الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية، وتبلغ محفظة التجزئة المصرفية للأفراد نحو 7.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقارنة بـ 6.2 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2020 .