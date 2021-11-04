مال وأعمال

العناني يكلف بتكثيف عمل لجان التفتيش والرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية

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عقد اليوم الخميس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعا موسعا لمراجعة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية المطبقة، وذلك بحضور نائب الوزير لشئون السياحة، ومساعدي الوزير لكل من الرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والشئون الفنية، والترويج، والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، بالإضافة إلى رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، ورئيس هيئة سلامة الغذاء، ومسئولي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع كلف وزير السياحة والآثار بتكثيف عمل لجان التفتيش والرقابة التي تقوم الوزارة بايفادها للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية بكافة المحافظات المصرية، مؤكدا على عدم التهاون في تطبيق الاجراءات القانونية المقررة في حال رصد قيام أية منشأة بالتجاوز أو الإهمال في تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية وعدم التزامها بجودة الخدمات السياحية المقدمة.

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وخلال الاجتماع أشار الوزير إلى ضرورة تنظيم دورات تدريبية بصفة مستمرة للعاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية وتوعيتهم بالاشتراطات الصحية وذلك بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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