مال وأعمال

البيت الأبيض: أوبك+ قادرة على التحكم بإمدادات النفط

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

روسيا اليوم _ قال البيت الأبيض إن “أوبك” وحلفاءها لديهم القدرة على طرح مزيد من النفط في السوق والتأثير على أسعار الوقود.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين: “الولايات المتحدة تعمل وفق نظام سوق حرة تنافسية وتتخذ كل شركة قراراتها الخاصة”.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

وصرحت جان بيير بأن “أوبك+” مجموعة من الدول التي تحدد مستويات الإمداد بنفسها.. ولديها القدرة والقوة الآن للعمل والتأكد من عدم تقويض هذه اللحظة الحاسمة من التعافي العالمي”.

ICT2021_728x90

وشددت على أن إنتاج “أوبك+” يؤثر على أسعار النفط العالمية، وله تأثير على أسعار الغاز في الولايات المتحدة.

واتفقت “أوبك+” في اجتماع اليوم على التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من ديسمبر رغم دعوات الولايات المتحدة لمزيد من الإمدادات لكبح ارتفاع الأسعار.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيت الأبيض: أوبك+ قادرة على التحكم بإمدادات النفط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا