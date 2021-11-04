البيت الأبيض: أوبك+ قادرة على التحكم بإمدادات النفط

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روسيا اليوم _ قال البيت الأبيض إن “أوبك” وحلفاءها لديهم القدرة على طرح مزيد من النفط في السوق والتأثير على أسعار الوقود.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين: “الولايات المتحدة تعمل وفق نظام سوق حرة تنافسية وتتخذ كل شركة قراراتها الخاصة”.
وصرحت جان بيير بأن “أوبك+” مجموعة من الدول التي تحدد مستويات الإمداد بنفسها.. ولديها القدرة والقوة الآن للعمل والتأكد من عدم تقويض هذه اللحظة الحاسمة من التعافي العالمي”.
وشددت على أن إنتاج “أوبك+” يؤثر على أسعار النفط العالمية، وله تأثير على أسعار الغاز في الولايات المتحدة.
واتفقت “أوبك+” في اجتماع اليوم على التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من ديسمبر رغم دعوات الولايات المتحدة لمزيد من الإمدادات لكبح ارتفاع الأسعار.
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