البيت الأبيض: ملتزمون بالتوصل إلى منشأ فيروس كورونا

العربية نت _ ذكر البيت الأبيض، الخميس، أن الوصول منشأ فيروس كورونا لا يزال محط تركيز رئيسيا لإدارة الرئيس جو بايدن وأنها ستواصل الضغط من أجل الحصول على إجابات شافية للأسئلة الحائرة في هذا الصدد.

وقالت المتحدثة كارين جان بيير “من الأهمية البالغة بالنسبة لنا الوصول إلى حقيقة هذا (الأمر)… الوقت جوهري”.

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وأضافت أن الولايات المتحدة وشركاءها سيواصلون الكفاح من أجل التزام الصين الشفافية إزاء القضية.