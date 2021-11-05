- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
العربية نت _ ذكر البيت الأبيض، الخميس، أن الوصول منشأ فيروس كورونا لا يزال محط تركيز رئيسيا لإدارة الرئيس جو بايدن وأنها ستواصل الضغط من أجل الحصول على إجابات شافية للأسئلة الحائرة في هذا الصدد.
وقالت المتحدثة كارين جان بيير “من الأهمية البالغة بالنسبة لنا الوصول إلى حقيقة هذا (الأمر)… الوقت جوهري”.
وأضافت أن الولايات المتحدة وشركاءها سيواصلون الكفاح من أجل التزام الصين الشفافية إزاء القضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيت الأبيض: ملتزمون بالتوصل إلى منشأ فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.