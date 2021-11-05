مال وأعمال

البيت الأبيض: ملتزمون بالتوصل إلى منشأ فيروس كورونا

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العربية نت _ ذكر البيت الأبيض، الخميس، أن الوصول منشأ فيروس كورونا لا يزال محط تركيز رئيسيا لإدارة الرئيس جو بايدن وأنها ستواصل الضغط من أجل الحصول على إجابات شافية للأسئلة الحائرة في هذا الصدد.

وقالت المتحدثة كارين جان بيير “من الأهمية البالغة بالنسبة لنا الوصول إلى حقيقة هذا (الأمر)… الوقت جوهري”.

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وأضافت أن الولايات المتحدة وشركاءها سيواصلون الكفاح من أجل التزام الصين الشفافية إزاء القضية.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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