اضطرابات سلاسل الإمداد تدفع الناتج الصناعي في ألمانيا للتراجع

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– أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن الناتج الصناعي في ألمانيا انخفض بشكل غير متوقع في سبتمبر، إذ واصلت مشاكل الإمدادات المتعلقة بالمواد الخام والسلع الأولية التأثير على الإنتاج في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن الناتج الصناعي تراجع 1.1 بالمئة على أساس شهري بعد انخفاض معدّل بالزيادة بنسبة 3.5 بالمئة في أغسطس.
وكان استطلاع أجرته قد توقع ارتفاع الناتج الصناعي واحدا بالمئة في سبتمبر.
ومقارنة بالربع السابق، انخفض الإنتاج في قطاع التصنيع 2.4 بالمئة في الربع الثالث وهو حاليا أقل 9.5 بالمئة عن فبراير 2020 قبل أن تبدأ ألمانيا في تطبيق إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا.
وقالت وزارة الاقتصاد، إن الانخفاض في سبتمبر كان مدفوعا بتراجع الإنتاج في قطاعات الهندسة الميكانيكية والمعدات الكهربائية ومعدات معالجة البيانات.
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