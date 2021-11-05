الأسهم الأوروبية تستقر بعد موجة صعود ومؤشرات البورصة الفرنسية تبلغ ذروة قياسية

_ لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية‭ ‬اليوم الجمعة بعد صعودها إلى أعلى مستوى في الجلسات الماضية، وطغى تأثير خسائر أسهم الطاقة والمواد على تبدد المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية في أنحاء العالم.

وبحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.05 بالمئة مسجلا ارتفاعا لسابع جلسة على التوالي.

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وانخفض مؤشر قطاع المواد الأساسية الأوروبي 0.2 بالمئة بفعل مخاوف إزاء لوائح صينية متعلقة بفحم الكوك، في حين تراجعت أسهم النفط 0.9 بالمئة.

وسجل المؤشر ستوكس 600 ارتفاعات جديدة في الجلسات الأربع الماضية مدعوما بأرباح شركات قوية، في حين أحجمت البنوك المركزية الكبرى في أنحاء العالم عن اتخاذ خطوات مفاجئة فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

ويتجه المؤشر صوب تسجيل زيادة بنحو 1.6 بالمئة هذا الأسبوع محققا مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

وتجاوز المؤشر كاك 40 الفرنسي مستوى سبعة آلاف نقطة لأول مرة على الإطلاق وصعد 0.4 بالمئة.