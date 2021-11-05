جولدمان ساكس: تقلبات واسعة تنتظر أسواق النفط الفترة المقبلة

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وكالات _ قال محللو جولدمان ساكس في مذكرة، أن أسعار النفط من المرجح أن تستمر في اتجاهها الصاعد وسط طلب قوي ، مما سيعوض التأثير السلبي من أي سحب للاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي، وإنه يمكن أن يكون نيران صديقة إذا أثنى منتجي النفط الصخري عن زيادة الإنتاج وبالتالي تعميق أزمة المعروض ”
أضافوا أن أسواق النفط العالمية لا تزال تعاني من نقص في المعروض ، ومن المتوقع أن يرتفع تقلب أسعار النفط في الأسابيع المقبلة فى ظل الخلاف بين أوبك + والولايات المتحدة حول إنتاج الخام.
وذكروا أن القوة الحالية للطلب على النفط لا تزال أقل من الطلب الحقيقي، وفى ظل تزايد العوامل الهيكلية للفجوة بين الطلب والعرض ستظل أسعار النفط أعلى لفترة أطول.
وكانت أوبك وحلفاؤها قد أقرب يوم الخميس زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا لشهر ديسمبر ، رغم ضغوط الدول الكبرى المستهلكة للنفط لتسريع وتيرة الإنتاج، وبات من المتوقع أن تحرر الولايات المتحدة احتياطياتها الطارئة لكبح الارتفاع في أسعار النفط الخام والبنزين.
وأشار المحللون إلى أن سحب الولايات المتحدة لمخزونها ونتائج المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي بوسعها أن تزيد حدة التقلبات فى أسواق النفط.
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