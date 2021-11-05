مال وأعمال

هيئة السوق المالية السعودية تلغي إدراج شركة الخضري

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العربية نت _ أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، أمس الخميس، عن إلغاء إدراج الأوراق المالية لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري “الخضري” في السوق المالية السعودية “تداول”.

وذكرت الهيئة في بيان، إن القرار جاء عقب إعلان شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري في موقع شركة السوق المالية السعودية بصدور حكم من محكمة الاستئناف التجارية بالرياض بتأييد قرار إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وإفتتاح إجراء التصفية بموجب نظام الإفلاس.

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وأعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، الأربعاء، عن صدور حكم من دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض قضى بتأييد الحكم الصادر في الدعوى رقم 4407 لعام 1440هـ القاضي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة وافتتاح إجراء التصفية وتعيين بدر بن حاتم التميمي أمين للتفليسة، وسوف يقوم أمين التفليسة بمباشرة أعمال التصفية وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.

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ورفض دائنو شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة، وفق بيان سابق.

كانت الشركة قد تجاوزت خسائرها المتراكمة رأسمالها، وشهدت استقالات متلاحقة بمجلس إدارتها وعدم الإفصاح عن قوائمها لعامين متتاليين. وتوقف تداول سهم “الخضري” بسبب عدم الإفصاح عن القوائم المالية منذ نهاية أبريل 2019.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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