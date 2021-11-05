مال وأعمال

الكويت ترشح محافظها السابق لدى أوبك لمنصب أمين عام المنظمة

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_ قال مصدران مطلعان، إن الكويت رشحت هيثم الغيص محافظها السابق لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لقيادة المنظمة بعد انتهاء فترة عمل الأمين العام الحالي محمد باركيندو.

وتولى النيجيري باركيندو، المقرر أن يترك المنصب في نهاية يوليو المقبل، أعلى منصب في أوبك في منتصف 2016 وحصل على فترة ثانية مدتها ثلاث سنوات في 2019.

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وذكر المصدران أن الغيص هو المرشح الوحيد حتى الآن.

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وترك الغيص، أوبك في يونيو وعُين نائبا للعضو المنتدب لمؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة.

وكان فيما سبق مسؤولا عن المكاتب الإقليمية لمؤسسة البترول في بكين ولندن قبل أن يصبح محافظا لدى أوبك في 2017.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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