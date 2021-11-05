- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
_ قال مصدران مطلعان، إن الكويت رشحت هيثم الغيص محافظها السابق لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لقيادة المنظمة بعد انتهاء فترة عمل الأمين العام الحالي محمد باركيندو.
وتولى النيجيري باركيندو، المقرر أن يترك المنصب في نهاية يوليو المقبل، أعلى منصب في أوبك في منتصف 2016 وحصل على فترة ثانية مدتها ثلاث سنوات في 2019.
وذكر المصدران أن الغيص هو المرشح الوحيد حتى الآن.
وترك الغيص، أوبك في يونيو وعُين نائبا للعضو المنتدب لمؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة.
وكان فيما سبق مسؤولا عن المكاتب الإقليمية لمؤسسة البترول في بكين ولندن قبل أن يصبح محافظا لدى أوبك في 2017.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكويت ترشح محافظها السابق لدى أوبك لمنصب أمين عام المنظمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.