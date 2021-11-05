الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف أفضل من التوقعات.. والبطالة تتراجع إلى 4.6%

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وكالات _ أعلنت وزارة العمل الأمريكية في تقريرها الشهري عن التوظيف اليوم، إن الاقتصاد الأمريكي أضاف 531 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية الشهر الماضي.
هذا وقد تم تعديل قراءة شهر سبتمبر بالزيادة إلى 312 ألف من 194 ألف وظيفة.
وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا أن يضيف الاقتصاد الأمريكي 450 ألف وظيفة في أكتوبر.
وسجل معدل البطالة 4.6% في أكتوبر، بالمقارنة مع 4.8% في سبتمبر الماضي. فيما كانت التوقعات تشير إلى تراجع البطالة إلى 4.7%، وفقا لاستطلاع أجرته .
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