شركة CONNECT PS تطلق كونكت ديجيتال للحلول المتكاملة CDS

إسلام فضل _ أعلن المهندس محمد محب الرئيس التنفيذي لشركة CONNECT PS، عن انطلاق شركه كونكت ديجيتال للحلول المتكاملة CDS ككيان متخصص في مجال البرمجيات والتطبيقات المتطورة، مشيرًا إلي أنه تم اختيار المهندس حسين الشامي لقيادة أعمال الشركة الجديدة.

وأضاف محب في بيان صادر اليوم الجمعة، أنه خلال ال10سنوات الماضية نجحت شركة كونكت في بناء أسم متميز مرتبط بالجودة والحرفية في مجال خدمات وإستشارات وتطبيقات كل ما هو جديد من حلول تكنولوجيا المعلومات وتلبية تطلعات العملاء بقطاعات متنوعه في السوق المصري و الاقليمي.

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كما نجحت علي ترسيخ علاقات شراكه قوية و قاعدة عملاء عريضة من مختلف القطاعات مستنده علي الثقة والنجاح المشترك والذي يهدف الي سلاسة تنفيذ مشروعات التحول الرقمي سواء بمؤسسات القطاع الخاص والحكومي والتركيز علي تمكين العملاء بجني عوائد استثمار تلك المشروعات.

ومن جانبه قال المهندس حسين الشامي، المدير التنفيذي لشركة CDS، إنه لدية رؤية لتطوير برمجيات الشركة والوصول بها لمصاف الشركات العالمية خلال السنوات القليلة القادمة وتلبية احتياجات السوقين المحلي والإقليمي سواء للعملاء الحاليين أو الجدد و مساعدتهم على النمو و دعمهم في رحلة التحول الرقمي باستخدام أحدث طرق التصميم و الادارة هذا الى جانب تقديم منتجات سحابية عالية الجودة باستخدام أحدث النظم و التطبيقات و الشراكة مع شركات الحوسبة السحابية العالمية.

أشار الشامي أنه مما لاشك فيه أن المستقبل سيكون للبرمجيات التي تساعد العامل البشري لزيادة الإنتاجية وتطوير الأعمال وليس بأن تحل محله ، فيما فرضت علينا ظروف جائحة كورونا (كوفيد 19) واقعا استثنائيا فبعد أن شهد العالم أن العمل والتواصل عن بعد يمكن الاعتماد عليه في اتمام الأعمال بشرط استخدام التقنيات المناسبة والمعتمدة على الحلول والخدمات المرنة التي تتواكب مع الظروف المحيطة.

أضاف أن التحول الرقمي الذي تشهده البلاد في السنوات الماضية لم تشهده من قبل خاصة مع اهتمام القيادة السياسية للبلاد بضرورة الإسراع في تطبيقها مع ضمان التكامل بينها وبين العنصر البشري مع اختيار الحلول والأنظمة المناسبة والتي تنتهي ايضا لخدمة العنصر البشري الذي تخدمه تلك المنظومات.

وأوضح أنه برغم التطور الذي شهده مجال البرمجيات خلال الفترة السابقة إلا أن هناك ندرة في وجود كيانات متخصصة لديها كوادر بشرية مدربة تعمل بنظام إداري داخلي لمراقبة الجودة ومتابعة العمليات لتقديم الحلول بشكل احترافي ولذلك قمنا اليوم بتدشين كونكت ديجيتال للحلول المتكاملة والتي من المتوفع أن تنافس الشركات العالمية من خلال حلولها وتطبيقاتها المبتكره.