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وزير الصحة الألماني: البلاد دخلت فترة صعبة للغاية من جائحة كورونا

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سي ان بي سي _ أعلن وزير الصحة الألماني ينس سبان اليوم الجمعة، أن بلاده دخلت فترة صعبة للغاية فيما يتعلق بالوضع الوبائي لفيروس كورونا مع تزايد أعداد المرضى في العناية المركزة.

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وأضاف أنه اتفق مع وزراء الصحة في الأقاليم على ضرورة منح جرعة تنشيطية من لقاحات كورونا بعد 6 أشهر من تلقي الجرعة السابقة.

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وقال سبان إن البلاد اضطرت بالفعل إلى نقل المرضى من مناطق تزدحم فيها المستشفيات، وحث المواطنين على التطعيم ومراعاة قواعد السلامة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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