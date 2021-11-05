وزير الصحة الألماني: البلاد دخلت فترة صعبة للغاية من جائحة كورونا

سي ان بي سي _ أعلن وزير الصحة الألماني ينس سبان اليوم الجمعة، أن بلاده دخلت فترة صعبة للغاية فيما يتعلق بالوضع الوبائي لفيروس كورونا مع تزايد أعداد المرضى في العناية المركزة.

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وأضاف أنه اتفق مع وزراء الصحة في الأقاليم على ضرورة منح جرعة تنشيطية من لقاحات كورونا بعد 6 أشهر من تلقي الجرعة السابقة.

وقال سبان إن البلاد اضطرت بالفعل إلى نقل المرضى من مناطق تزدحم فيها المستشفيات، وحث المواطنين على التطعيم ومراعاة قواعد السلامة.