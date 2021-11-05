وول ستريت تستهل التعاملات على ارتفاع قياسي بدعم بيانات الوظائف

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– سجلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ارتفاعا قياسيا عند الفتح اليوم الجمعة، بعدما أظهرت البيانات نموا قويا للوظائف في أكتوبر، إلى جانب قوة الأرباح والتقرير الجديد عن أقراص فايزر لمعالجة كوفيد-19، مما عزز المعنويات بشأن النمو الاقتصادي.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 144.52 نقطة، بما يعادل 0.40 بالمئة، إلى 36268.75 نقطة عند الفتح.
وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 19.20 نقطة، أو 0.41 بالمئة إلى 4699.26 نقطة.
في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 63.25 نقطة، أو 0.40 بالمئة، إلى 16003.56 نقطة.
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