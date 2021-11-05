الذهب يرتفع جنيهان لليوم الثاني .. وسط تذبذب السعر العالمي

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شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات ختام الأسبوع الجمعة، لليوم الثاني على التوالي بواقع جنيهان.
صعد عيار 21 إلى 782 جنيها، في مقابل 780 جنيها بإغلاق الأمس، وفقا لتصريحات نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا.
ووصل عيار 18 إلى 671 جنيها، فيما سجل عيار 24 منطقة 893 جنيها، وبلغ الجنيه الذهب مستوى 6 آلاف و256 جنيها.
وذكر نجيب أن السعر العالمي للإداة الاستثمارية الآمنة حققت مستوى 1800 دولار للأوقية، مضيفا أن هناك حالة من التذبذب العنيف بين الصعود والهبوط على مدار تعاملات اليوم الجمعة، ليتآرجح بين 1800 و1795.
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