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بايدن: الولايات المتحدة لديها ملايين الجرعات من أقراص فايز الجديدة المضادة لكوفيد-19

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وكالات _ قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة لديها ملايين الجرعات من أقراص شركة فايزر التجريبية المضادة للفيروسات لعلاج كوفيد-19 في حال اتضح أنها علاج فعال.

وقال بايدن “إذا أجازته إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، فقد نحصل قريبا على أقراص تعالج الفيروس لمن أصيبوا به”.

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وأضاف “لدينا بالفعل ملايين الجرعات. هذا العلاج سيكون أداة أخرى في صندوق أدواتنا لحماية الناس من أسوأ تبعات كوفيد – 19”.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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