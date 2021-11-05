بايدن: الولايات المتحدة لديها ملايين الجرعات من أقراص فايز الجديدة المضادة لكوفيد-19

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وكالات _ قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة لديها ملايين الجرعات من أقراص شركة فايزر التجريبية المضادة للفيروسات لعلاج كوفيد-19 في حال اتضح أنها علاج فعال.
وقال بايدن “إذا أجازته إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، فقد نحصل قريبا على أقراص تعالج الفيروس لمن أصيبوا به”.
وأضاف “لدينا بالفعل ملايين الجرعات. هذا العلاج سيكون أداة أخرى في صندوق أدواتنا لحماية الناس من أسوأ تبعات كوفيد – 19”.
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