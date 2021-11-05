مال وأعمال

صناديق الأسهم العالمية تستقطب تدفقات قياسية بقيمة 26 مليار دولار

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– أظهرت بيانات بنك أوف أمريكا يوم الجمعة أن صناديق الأسهم شهدت أكبر تدفقات لها منذ أسابيع حيث شهدت صناديق البنية التحتية أكبر تدفقات لها على الإطلاق بفضل قمة الأمم المتحدة للمناخ كما شهدت أسهم الأسواق الناشئة أكبر تدفقات منذ مارس 2021.

وقال البنك إنه في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء ضخ المستثمرون 26.1 مليار دولار في الأسهم و14.7 مليار دولار نقدا.

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وحول المستثمرون ثمانية مليارات دولار إلى السندات وسحبوا 500 مليون دولار من الذهب بالترتيب.

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وأشار محللو بنك أوف أمريكا إلى أن هذا كان أفضل عام للسلع الأولية منذ عام 1973 وأسوأ عام للدين الحكومي منذ عام 1949.

وعلاوة على ذلك ، فإن الأداء المتفوق للأسهم الأمريكية على بقية العالم في عام 2021 يعني أن أسواق الولايات المتحدة استحوذت على 14.1 تريليون دولار من 17.5 تريليون دولار من مكاسب رأسمال سوق الأسهم العالمية هذا العام.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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