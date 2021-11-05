المغرب يسجل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

وكالات _ أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الجمعة ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬تسجيل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 191 يوم الخميس، ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المملكة إلى 947139 حالة.‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

كما سجل المغرب ثلاث وفيات جديدة، مقابل تسع حالات يوم الخميس، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 14701.