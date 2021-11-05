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المغرب يسجل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

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وكالات _ أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الجمعة ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬تسجيل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 191 يوم الخميس، ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المملكة إلى 947139 حالة.‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

كما سجل المغرب ثلاث وفيات جديدة، مقابل تسع حالات يوم الخميس، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 14701.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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