مال وأعمال

وزارة الطاقة الأمريكية تدعو أوبك لتعزيز إمدادات النفط

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

العربية نت _ دعت وزارة الطاقة الأمريكية أوبك لتعزيز إمدادات النفط للتخفيف عن الناس في الشتاء.

تأتي دعوة وزارة الطاقة الأمريكية بعد يوم من قرار الدول الأعضاء في تحالف “أوبك بلس”، الاستمرار في زيادة إنتاجها للنفط بشكل معتدل مع 400 ألف برميل في اليوم في ديسمبر، رغم إصرار الدول المستهلكة على زيادة أكبر للجم ارتفاع الأسعار.

 

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة الطاقة الأمريكية تدعو أوبك لتعزيز إمدادات النفط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا