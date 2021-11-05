وزارة الطاقة الأمريكية تدعو أوبك لتعزيز إمدادات النفط

العربية نت _ دعت وزارة الطاقة الأمريكية أوبك لتعزيز إمدادات النفط للتخفيف عن الناس في الشتاء. تأتي دعوة وزارة الطاقة الأمريكية بعد يوم من قرار الدول الأعضاء في تحالف “أوبك بلس”، الاستمرار في زيادة إنتاجها للنفط بشكل معتدل مع 400 ألف برميل في اليوم في ديسمبر، رغم إصرار الدول المستهلكة على زيادة أكبر للجم ارتفاع الأسعار. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

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