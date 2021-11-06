أرامكو السعودية ترفع أسعار بيع الخام العربي الخفيف إلى آسيا في ديسمبر

وكالات _ قالت شركة أرامكو السعودية يوم الجمعة إن الشركة رفعت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى آسيا في ديسمبر 2.70 دولار للبرميل مقابل خامي عمان ودبي بارتفاع 1.40 دولار عن نوفمبر. وحددت الشركة سعر الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بخصم 30 سنتا للبرميل على سعر خام برنت وإلى الولايات المتحدة بزيادة 1.75 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

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