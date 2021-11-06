مال وأعمال

موديز ترفع النظرة المستقبلية لاقتصاد السعودية إلى مستقرة

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– عدلت وكالة التصنيف العالمية “موديز” نظرتها المستقبلية للسعودية إلى مستقرة، وثبتت تصنيفها عند “A 1”.

وأعلنت “موديز” أنها غيرت النظرة المستقبلية بشأن الحكومة السعودية من سلبية إلى مستقرة.

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وأضافت أن التغيير في نظرة السعودية يعكس زيادة احتمال أن توقف الحكومة خلال السنوات العديدة المقبلة، معظم زيادة 2020 في أعباء الديون.

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وأفادت “موديز” بأن ارتفاع أسعار النفط سيسهل التحسن المالي المتوقع للسعودية على مدى السنوات السبع المقبلة.

من جهة أخرى أكدت “ستاندرد أند بورز” تثبيت التصنيف القطري عند “A A/A-1+”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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