مشروع قانون بمجلس الشيوخ الأمريكي يحد من اندماج شركات التكنولوجيا الكبرى

سي إن بي سي – قدم عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يهدف إلى جعل الأمر أكثر صعوبة على شركة أمازون وشركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى القيام بعمليات استحواذ.

وقال مكتب السناتور الديمقراطية، إيمي كلوبوشار، رئيسة لجنة مكافحة الاحتكار التابعة للجنة القضائية بمجلس الشيوخ، الجمعة، إنها والجمهوري توم كوتون قدما مشروع قانون يستهدف شركات مثل جوجل التابعة لألفابيت وفيسبوك.

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وسيسهل مشروع القانون على الحكومة وقف الصفقات التي تعتقد أنها تخالف قانون مكافحة الاحتكار من خلال مطالبة الشركات بأن تثبت للقاضي أن الصفقات لا تضر المنافسة وبالتالي فهي قانونية.

وتمت الموافقة على مشروع قانون مماثل قدمه النائب الديمقراطي، حكيم جيفريز، وآخرون في اللجنة القضائية بمجلس النواب وينتظر تصويت المجلس عليه بكامل أعضائه.

وقال كلوبشار في بيان “نرى بشكل متزايد الشركات تختار شراء منافسيها بدلاً من المنافسة”.

وأضاف “هذا التشريع من الحزبين سيضع حدا لعمليات الاستحواذ المانعة للمنافسة من خلال جعل الأمر أكثر صعوبة على المنصات الرقمية المهيمنة للتخلص من منافسيها وتعزيز القوة السوقية للمنصة”.