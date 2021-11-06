دبي تستهدف استقطاب 25 مليون سائح في 2025

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سي إن بي سي – تخطط حكومة دبي إلى دمج دائرتي الاقتصاد والسياحة، كما تستهدف استقطاب 25 مليون سائح في 2025، بحسب ما أعلن ولي عهد دبي على تويتر.
وأعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تعيين هلال المري، مديرا عاما للدائرة الجديدة.
وفي سياق متصل، نقل المكتب الإعلامي لدبي عن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد قوله إن الأهداف الرئيسية للدائرة الجديدة تشمل زيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي بنسبة 150% خلال السنوات الخمسة المقبلة وتوسيع أسواق التصدير الخارجية للمنتجات المحلية بنسبة 50% وزيادة أعداد السياح بنسبة 40% أي ما يعادل 25 مليون سائح بحلول 2025.
وأضاف أن الإمارة ترغب كذلك في استقطاب 100 ألف شركة في ثلاثة أعوام و400 فعالية اقتصادية عالمية سنويا بحلول عام 2025 وتشجيع شركات القطاع الخاص والشركات العائلية للإدراج في الأسواق المالية والبورصات في دبي.
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