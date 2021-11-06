العربية: بنك قطر الوطني يسعى لإعادة تمويل قرض بملياري يورو

قالت مصادر مصرفية لـ”العربية دوت نت” إن بنك قطر الوطني بصدد العودة لأسواق الدين العالمية للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020 لجمع نحو ملياري يورو كقرض إعادة تمويل لقرض حصل عليه البنك قبل نحو 3 أعوام.

وأضافت المصادر أن البنك فضل استغلال الظروف المناسبة للتمويل في السوق والعمل على إعادة تمويل القرض بشروط تمويلية أفضل.

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فيما قال مصدر مصرفي آخر لـ”العربية دوت نت” إن الصفقة يعمل على ترتيبها 5 بنوك، وإن تسعير القرض قد يتراوح بين 85-90 نقطة أساس فوق سعر الفائدة الأوروبية “إيبور”.

وآخر مرة كان فيها بنك قطر الوطني في أسواق الدين العالمية كانت قبل عام من الآن حينما جمع البنك نحو 3.5 مليار دولار من مجموعة بنوك تتألف من 34 مصرفا.