المالية: إقبال متزايد على منظومة ACI ولن نسمح بدخول أي بضائع من دونها

دوت الخليج – نفت وزارة المالية ما تردد عن تأجيل العمل بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI لمدة 3 أشهر إضافية.

وأكدت الوزارة، بحسب تقرير صادر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI” منذ أول أكتوبر 2021، وأنه لن يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال منظومة “ACI”.

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وأشارت إلى أن المنظومة “تسير بشكل جيد ومنتظم بجميع الموانئ البحرية المصرية دون أي عوائق”، وقد شهدت “إقبالا متزايدا من قبل المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين؛ حيث تجاوز عدد المسجلين بهذه المنظومة 11 ألفا من المستوردين، وكذلك سجل أكثر من 50 ألفًا من المصدرين الأجانب لمصر حسابات إلكترونية على منصة “بلوك تشين” منذ الإطلاق التجريبي للمنظومة في أبريل الماضي حتى الآن.

وفي سياق متصل، يستهدف تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI” تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.