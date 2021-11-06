ياسين منصور: بالم هيلز ضخت نحو 4 إلى 5 مليارات جنيه في مشروعها بالقاهرة الجديدة

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بكر بهجت – قال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز التعمير، إن الشركة ضخت حتى الآن نحو 4 إلى 5 مليارات جنيه في مشروع بالم هيلز نيو كايرو، نفذت بها المرحلة الأولى وما يزيد عن 80% من المرحلة الثانية.
وأضاف منصور، خلال المائدة المستديرة التي تعقدها الشركة الآن، أن استثمارات المشروع تقدر بنحو 25 مليار جنيه، حيث يقام على نحو 500 فدان موزعة على 400 فدان الشق السكني و100 فدان الجزء الخدمي.
وتابع أن الشركة تعتزم إقامة نادي رياضي على مساحة 25 فدان، ضمن خطتها لإقامة نادي آخر في مشروع بادية، موضحا أن الشركة تسير على خطتها الإنشائية والبيعية وفق الجدول الزمني المحدد.
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