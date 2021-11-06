رئيس الوزراء يستعرض مقترح مشروع استثماري كبير بمدينة العلمين الجديدة

دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا، اليوم؛ لاستعراض المقترح والتصميمات الخاصة بأحد المشروعات الاستثمارية الكبرى، بمدينة العلمين الجديدة.

حضر الاجتماع: الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستثمر السياحي ناصر عبداللطيف، والمستثمر السياحي، نادر هشام، وممثلين عن الشركة المُعدة للتصميمات.

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وشهد الاجتماع عرضا حول التصميمات المقترحة للمشروع بمدينة العلمين الجديدة على مساحة نحو 4.5 مليون م2، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه التصميمات راعت الاستفادة من مختلف الخصائص والمميزات التي تتميز بها هذه المدينة، وجعلها مدينة ذات طابع سياحي متميز، وجاذبة للمزيد من الاستثمارات السياحية.

كما جرت الإشارة إلى أن التصميمات المقترحة للمشروع تستهدف إقامة مجتمع متكامل من الخدمات السياحية والفندقية والسكنية والتجارية والترفيهية، والاستفادة من المعطيات الموجودة بالمنطقة المستهدفة، وما تتمتع به من مقومات طبيعية، تجعل مدينة العلمين الجديدة ضمن أحد أهم المدن السياحية على المستوى العالمي.

وتتضمن التصميمات المقترحة إقامة مبانٍ أيقونية، وأخرى ذات طابع معماري مميز، تسهم في جذب المزيد من الحركة السياحية الواردة، فضلا عن المقترحات الخاصة بالحدائق والأنشطة التجارية والترفيهية من فنادق ومتنزهات ومطاعم ومولات، وإقامة ممرات مخصصة للمشاة والدراجات.

وفى ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة ترحب بمشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في المدن الجديدة، ومنها مدينة العلمين الجديدة.

وأشار إلى أنه ستتم دراسة المشروع بصورة متكاملة، بما يسهم في تحقيق المخططات التنموية للمدينة.