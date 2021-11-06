- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
سبوتنيك نيوز _ أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت أن بلاده تمتلك الأدوات للرد على عدم زيادة أوبك وحلفائها (أوبك+) الإنتاج.
جاء هذا ردا على سؤال لمراسل في البيت الأبيض عما إذا كان بايدن سيأذن بالبيع من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي بعد أن تجاهلت مجموعة أوبك+ مناشدات أمريكية لضخ مزيد من الخام.
وقال بايدن: “إن هناك عدد كبير من الأدوات الأخرى التي يجب أن نستخدمها مع دول أخرى في الوقت المناسب”.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن إدارته سوف تبحث هذه المسألة.
ويوم الخميس، رفضت مجموعة “أوبك+” التي تضم عددا من الدول المنتجة للنفط منها السعودية وروسيا ودولا أخرى، مناشدات واشنطن لتجاوز خطة سابقة لزيادة الإنتاج بـ 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من ديسمبر.
وتخطت أسعار النفط 80 دولارا للبرميل، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار الوقود للمستهلكين.
من جانبها، ذكرت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم أن إدارة معلومات الطاقة تتوقع تراجع أسعار البنزين إلى 3.05 دولار للجالون في ديسمبر وهو على الأرجح مستوى لا يمكن أن يدعمه الاحتياطي الاستراتيجي، على حد قولها.
لكن الوزيرة الأمريكية قالت إن التوقعات من الممكن أن تتغير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن: الولايات المتحدة لديها أدوات للرد على رفض أوبك+ زيادة الإنتاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.