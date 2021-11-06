خسائر الاقتصاد العالمي جراء كورونا تتراوح بين 4 و10 تريليونات دولار

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وكالات _ أشار رئيس هيئة الرقابة والتفتيش الروسية أليكسي كودرين إلى أن خسائر الاقتصاد العالمي على خلفية جائحة كورونا تتراوح بين 4 و10 تريليونات دولار.
وقال في رسالة إلى المشاركين في المنتدى الدولي الثالث لبلدان “بريكس”: “وفقا لتقديرات مختلفة، تتراوح الخسائر التي لحقت بالاقتصاد العالمي جراء الوباء بين 4 و10 تريليونات دولار، فيما تتحمل ميزانيات المناطق والبلديات جزءا كبيرا من هذه الخسائر”.
وأضاف: “أظهرت أنظمة الرعاية الصحية في دول العالم عدم استعدادها لمواجهة الوباء”.
وتابع: “تبين أن أنظمة الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي غير مستعدة للصدمات العالمية، واليوم، تتمثل مهمة سلطات الدولة ووكالات الرقابة والإشراف على جميع المستويات، في تطوير آليات تسمح لهذه الأنظمة بأن تصبح أكثر استدامة وفعالية”.
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