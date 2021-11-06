_ أعلن البنك المركزي المصري التونسي استئنافه المحادثات الفنية مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات مالية منه، بموجب طلب رئيسة الوزراء نجلاء بودن. وأضاف المركزي التونسي أن وفدا من صندوق النقد الدولي التقى محافظ البنك مروان العباسي مؤخرا لبحث الإصلاحات الاقتصادية المقترحة من السلطات التونسية والتي قد تحظى بدعم دولي. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك المركزي المصري التونسي يعلن استئناف المحادثات الفنية مع صندوق النقد الدولي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.