مال وأعمال

البنك المركزي المصري التونسي يعلن استئناف المحادثات الفنية مع صندوق النقد الدولي

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_ أعلن البنك المركزي المصري التونسي استئنافه المحادثات الفنية مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات مالية منه، بموجب طلب رئيسة الوزراء نجلاء بودن.

وأضاف المركزي التونسي أن وفدا من صندوق النقد الدولي التقى محافظ البنك مروان العباسي مؤخرا لبحث الإصلاحات الاقتصادية المقترحة من السلطات التونسية والتي قد تحظى بدعم دولي.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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