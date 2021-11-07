الصين تسجل فائضا تجاريا بأكثر من 84 مليار دولار خلال أكتوبر

_ ارتفعت صادرات الصين في أكتوبر بـ 27.1% على أساس سنوي، متجاوزة توقعات المحللين، فيما قفزت الواردات 20.6%، وذلك بحسب بيانات الجمارك للبلاد.

وكان محللون قد توقعوا زيادة صادرات أكتوبر 24.5% بعد أن قفزت 28.1% في الشهر السابق.

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وكانت التقديرات في الاستطلاع تشير إلى أن الواردات ستصعد 25%، مقابل زيادة 17.6% في سبتمبر أيلول.

وسجلت الصين فائضا تجاريا 84.54 مليار دولار في الشهر الماضي، مقارنة مع توقعات الاستطلاع بتسجيل فائض 65.55 مليار دولار. ويذكر أن الصين كانت قد سجلت فائضا بـ 66.76 مليار دولار في سبتمبر.

تجارة الصين مع أمريكا

بحسب فإن فائض تجارة الصين مع أمريكا بلغ 40.75 مليار دولار في أكتوبر، انخفاضا من 42 مليار دولار في سبتمبر. وفي الأشهر العشرة الأولى من العام، بلغ الفائض 320.67 مليار دولار.

كانت الممثلة التجارية الأمريكية، كاثرين تاي، قد تعهدت في أكتوبر تشرين الأول باستثناء بعض الواردات الصينية من الرسوم الجمركية، وذلك في الوقت الذي تضغط فيه على بكين على خلفية عدم وفائها ببعض تعهداتها في اتفاق التجارة “المرحلة 1” الذي أُبرم في ظل إدارة دونالد ترامب.

واردات الصين من النفط الخام تهبط في أكتوبر لقاع 3 أعوام

هوت واردات الصين من النفط في أكتوبر إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2018، إذ امتنعت شركات تكرير مملوكة للدولة عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار، في حين كانت شركات التكرير المستقلة مقيدة بحصص محدودة للاستيراد.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن أكبر مستورد للنفط الخام في العالم تلقى 37.8 مليون طن الشهر الماضي، وهو ما يعادل 8.9 مليون برميل يوميا. ويقل هذا عن مستوى 9.99 مليون برميل يوميا في سبتمبر و10.02 مليون برميل يوميا في الفترة نفسها من العام الماضي.

هذا وأظهرت بيانات الجمارك أنه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، بلغ إجمالي واردات الخام 425.06 مليون طن، أو 10.21 مليون برميل يوميا، بانخفاض 7.2% على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أيضا أن صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة تراجعت في أكتوبر 31.8% على أساس سنوي إلى 3.95 مليون طن. وبلغت واردات الغاز الطبيعي، والتي تشمل الواردات عبر خطوط الأنابيب وواردات الغاز الطبيعي المسال، 9.38 مليون طن في أكتوبر، بزيادة 24.6% عن العام السابق.

وقد تكون واردات النفط في طريقها للزيادة في نوفمبر مع تعهد شركات التكرير بالتصدي للنقص في إمدادات الديزل والبنزين الذي دفع أسعار الوقود للارتفاع.

وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت بكين حصص لاستيراد النفط الخام بواقع 14.89 مليون طن لشركات تكرير مستقلة لما تبقى من 2021، وحصلت جيجيانغ بتروكيميكال كورب، التي تشغل أكبر مصفاة في الصين، بشكل منفصل على حصة 12 مليون طن.