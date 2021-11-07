خالد نجم : الارتقاء بمنظومة التحول الرقمي مسؤولية مشتركة بين الشركات والحكومة

إسلام سالم _ قال خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، إن الحديث عن تكنولوجيا الجيل الخامس مرتبط بتوفير الترددات لشركات الاتصالات المصرية، موضحًا أن طرح تلك الخدمة في السوق سيرفع من كفاءة السرعات وتشغيل جميع التطبيقات بشكل أسهل. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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