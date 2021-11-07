إسلام سالم _ أوضح المهندس حسام المعداوي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، أن تكنولوجيا الجيل الخامس تستهدف بشكل أكبر دعم الصناعات المختلفة المعتمدة على نقل البيانات، وهي تكنولوجيا أكبر من حصرها في زيادة سرعات الإنترنت على الموبايل للمستخدمين، موضحًا أنه في واقع الأمر لا بد أن تأتي تكنولوجيا الجيل الخامس بعد الاستغلال الكامل لتكنولوجيا الجيل الرابع والتي ما زالت تتمتع بفرص نمو عالية خلال الفترة المقبلة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتصالات مصر: سنكون من أوائل المشغلين في حال طرح الجيل الخامس تجاريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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