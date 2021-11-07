عمرو بدوي الرئيس السابق لجهاز تنظيم الاتصالات: مصر لم تستخدم سرعات تكنولوجيا الجيل الرابع كاملة

دوت الخليج _ قال الدكتور عمرو بدوي، الرئيس السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن البنية التحتية في مصر جاهزة بشكل كبير خلال الفترة الحالية لطرح تكنولوجيا الجيل الخامس، لكن تحتاج إلى بعض التطوير للعمل بكفاءة عالية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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