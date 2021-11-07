اتصالات مصر تستهدف استثمار 5 مليارات جنيه العام الجاري

إسلام سالم _ كشف حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، عن سعي الشركة إلى توسيع استثماراتها في مصر، من خلال ضخ استثمار تقدر بنحو 5 مليارات جنيه خلال العام الجاري، مؤكدًا على توجيه جزء كبير من تلك الاستثمارات لتحديث وتطوير وبناء أبراج جديدة وفقًا لخطط الشركة التوسعية بما يضمن أفضل الخدمات للعملاء واستمرار صدارة الشركة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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