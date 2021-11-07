مال وأعمال

اتصالات مصر تستهدف استثمار 5 مليارات جنيه العام الجاري

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إسلام سالم _ كشف حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، عن سعي الشركة إلى توسيع استثماراتها في مصر، من خلال ضخ استثمار تقدر بنحو 5 مليارات جنيه خلال العام الجاري، مؤكدًا على توجيه جزء كبير من تلك الاستثمارات لتحديث وتطوير وبناء أبراج جديدة وفقًا لخطط الشركة التوسعية بما يضمن أفضل الخدمات للعملاء واستمرار صدارة الشركة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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