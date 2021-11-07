أورنج استهدفت إنشاء أكثر من 750 محطة جديدة خلال 2021

إسلام سالم _ أكد أيمن الأميري، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر للقطاع التكنولوجي، أن الشركة تعمل جاهدة على إنشاء أكبر عدد من الأبراج والمحطات في جميع أنحاء الجمهورية لوضع أكثر من 750 محطة جديدة لتقديم خدمات الجيل الثاني والثالث والرابع في 2021. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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