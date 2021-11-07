مال وأعمال

فودافون مصر تستثمر 11 مليار جنيه لشراء ترددات جديدة وتطوير الشبكة

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إسلام سالم _ بلغ إجمالي استثمارات شركة فودافون مصر في السوق المصرية بلغ أكثر من 70 مليار جنيه شاملة قيمة الترددات الجديدة، وفق المهندس محمد عبد الله الرئيس التنفيذي للشركة، مؤكدًا الحرص دائمًا على زيادة هذه الاستثمارات، والتركيز على البنية التحتية وتطوير الشبكة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء وتحقيق رؤية تمكين الدولة من تنفيذ منظومة التحول الرقمي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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