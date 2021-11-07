فودافون مصر تستثمر 11 مليار جنيه لشراء ترددات جديدة وتطوير الشبكة

إسلام سالم _ بلغ إجمالي استثمارات شركة فودافون مصر في السوق المصرية بلغ أكثر من 70 مليار جنيه شاملة قيمة الترددات الجديدة، وفق المهندس محمد عبد الله الرئيس التنفيذي للشركة، مؤكدًا الحرص دائمًا على زيادة هذه الاستثمارات، والتركيز على البنية التحتية وتطوير الشبكة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء وتحقيق رؤية تمكين الدولة من تنفيذ منظومة التحول الرقمي. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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